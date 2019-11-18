На Кубани ликвидировали 2 очага природных пожаров

СЕГОДНЯ 07:33 2019-11-18T07:33:42+03:00

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На территории Краснодарского края за сутки было ликвидировано 2 очага природных пожаров. На данный момент действуют 6 очагов. Они находятся в Сочи, Туапсинском, Мостовском районе. 5 из них локализованы.

- К тушению привлечена группировка сил и средств РСЧС в количестве 320 человек, 62 единиц техники. От МЧС 109 человек и 20 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

16 ноября была организована работа авиации МЧС России, в течение дня произведено 42 сброса воды.

Также на Кубани продолжает действовать особый противопожарный режим. Его ввели из-за установившейся сухой погодой, увеличения на территории края возгораний сухой растительности, а также в целях предупреждения пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU