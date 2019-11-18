«Локомотив-Кубань» разгромил эстонский «Калев»

СЕГОДНЯ 08:10 2019-11-18T08:10:57+03:00

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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань» в Краснодаре разгромил «Калев».

«Локо» с первой же четверти захватил лидерство, выиграв первый игровой отрезок с разницей в семь очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами паркета. И после перерыва ситуация не изменилась. Заключительная десятиминутка осталась также за краснодарцами. Счет игры - 87:63 (26:19, 16:14, 22:13 23:17).

Самым результативным игроком стал Джонни О'Брайант, набравший 21 очко.

Этот матч стал первым для «железнодорожников» после расторжения контракта с итальянским тренером Лукой Банки. На его место был назначен сербский специалист Богдан Карайчич.

Напомним, футбольный "Краснодар" одержал победу над "Ростовом" 1:0. В товарищеском матче сыграл бывший хавбек "быков" Павел Мамаев.

ИСТОЧНИК KP.RU