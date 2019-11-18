Представители Кубани успешно выступили на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-18T08:35:33+03:00

В их активе 56 медалей

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В Подмосковье на всероссийские соревнования по тхэквондо Кубань делегировала 42 спортсмена. Всего участвовало более 1000 человек из 40 регионов страны.

- Наиболее успешно кубанцы выступили на первенстве. В личном зачете по итогам обоих турниров в их активе 56 медалей: 21 золотая, 14 серебряных и 21 бронзовая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта края.

- Награды высшей пробы кубанские спортсмены взяли в таких категориях как спарринг, специальная техника, разбивание досок, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, «Локомотив-Кубань» разгромил эстонский «Калев». Игра завершилась со счетом 87:63.

ИСТОЧНИК KP.RU