СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-18T09:06:21+03:00

Начало недели в Краснодарском крае будет ветреным и без осадков Фото: Алексей ФОКИН

В районе Новороссийска порывы до 25 метров в секунду

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В Краснодаре в понедельник без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 14…16 градусов.

- В крае также не ожидается осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12…+17 градусов. На Черноморском побережье ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до 15…20 градусов, - сообщили в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

В регионе 19-20 ноября преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, в конце периода местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью местами до -5 градусов, днем 19 ноября - 9…14 градусов, 20 ноября - 5…10 градусов.

На Черноморском побережье ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду, в конце периода местами до 14 метров в секунду, в районе Новороссийска в среду северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. Температура воздуха днем +13…+18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU