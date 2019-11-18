В Новороссийске два парня обокрали дом местной жительницы

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-18T09:30:01+03:00

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В дежурную часть Новороссийска поступило сообщение о краже. Из дома местной жительницы пропала крупная сумма денег, ювелирные украшения, серебряные столовые приборы, меховые и кожаные изделия, а также дорогостоящие наручные часы.

Как было установлено, злоумышленники попали в дом потерпевшей через окно. Сотрудники полиции изъяли отпечатки пальцев рук, а также опросили заявительницу и возможных очевидцев.

- Вскоре удалось установить автомобиль, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники. Подозреваемыми оказались неоднократно судимые жители Ставропольского края в возрасте 30 и 34 лет. Их задержали в Краснодаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (Кража). Задержанные помещены в изолятор временного содержания. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU