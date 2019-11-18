СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-18T10:20:05+03:00

В Туапсе полицейские задержали мужчину с поддельным паспортом Фото: Архив "КП"

Он вклеил свое фото в чужой документ

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В Туапсе на железнодорожном вокзале сотрудники полиции проверили документы у местного жителя. У мужчины выявили поддельный паспорт. Его изъяли и отправили эксперту.

Выяснилось, что бланк паспорта гражданина РФ является оригинальным, а в самом документе заменили фотографию.

- Житель Туапсе признался, что нашел его в одном из заброшенных зданий в районе железнодорожной станции. Так как своего у него не было, он решил воспользоваться находкой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении неоднократно судимого 42-летнего жителя Туапсе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Напомним, в Новороссийске два парня обокрали дом местной жительницы. Ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU