В Туапсе полицейские задержали мужчину с поддельным паспортом
В Туапсе на железнодорожном вокзале сотрудники полиции проверили документы у местного жителя. У мужчины выявили поддельный паспорт. Его изъяли и отправили эксперту.
Выяснилось, что бланк паспорта гражданина РФ является оригинальным, а в самом документе заменили фотографию.
- Житель Туапсе признался, что нашел его в одном из заброшенных зданий в районе железнодорожной станции. Так как своего у него не было, он решил воспользоваться находкой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
В отношении неоднократно судимого 42-летнего жителя Туапсе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).
Напомним, в Новороссийске два парня обокрали дом местной жительницы. Ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU