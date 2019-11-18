В Ейске презентовали новую казачью форму для школьников
В Ейске в рамках десятой выставки-презентации «Дни школьной моды» продемонстрировали новую казачью форму для школьников. Армавирская швейная фабрика «Сарман» первой отшила образцы одежды. Также коллекции формы для школьников представили ведущие швейные фабрики края.
- Мероприятие посетили представители школ, администраций и родительской общественности из Каневского, Кущевского, Ленинградского, Приморско-Ахтарского, Староминского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Выставки-презентации «Дни школьной моды», которые проводятся на регулярной основе, организовывает департамент совместно с комиссией по легкой промышленности при КРО РСПП и администрациями муниципалитетов.
ИСТОЧНИК KP.RU