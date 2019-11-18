В Ейске презентовали новую казачью форму для школьников

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-18T10:00:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ейске в рамках десятой выставки-презентации «Дни школьной моды» продемонстрировали новую казачью форму для школьников. Армавирская швейная фабрика «Сарман» первой отшила образцы одежды. Также коллекции формы для школьников представили ведущие швейные фабрики края.

- Мероприятие посетили представители школ, администраций и родительской общественности из Каневского, Кущевского, Ленинградского, Приморско-Ахтарского, Староминского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выставки-презентации «Дни школьной моды», которые проводятся на регулярной основе, организовывает департамент совместно с комиссией по легкой промышленности при КРО РСПП и администрациями муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU