СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-18T10:21:54+03:00

В Туапсе бывшего сотрудника полиции посадили на 8 лет за взятку Фото: Архив "КП"

Также он выплатит штраф в размере 3 миллионов рублей

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В Туапсе полицейский, действуя совместно с другим правоохранителем, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребовал с предпринимательницы взятку в размере 300 тысяч рублей. Деньги он попросил за не привлечение ее к ответственности, также он обещал покровительство.

Женщина согласилась с предложенными условиями, она передала подсудимому 100 тысяч рублей. Оставшуюся часть суммы она отдала сообщнику подсудимого. Его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ. Он проведет в тюрьме 8 лет, а также выплатит штраф в размере 3 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU