В Краснодарском крае ликвидировали еще один природный пожар

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-18T10:39:59+03:00

Все еще действуют 5 очагов в Сочи и Мостовском районе

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17 ноября на территории Краснодарского края было ликвидировано 2 очага природных пожаров, 18 ноября потушили еще одно возгорание. Сейчас в крае действуют 5 очагов в Сочи и Мостовском районе, все они локализованы.

- Всего к тушению привлечена группировка сил и средств в количестве 302 человек, 62 единицы техники, из них от МЧС России - 109 человек, 20 единиц техники. В Сочи организована работа авиации МЧС России, в готовности находится самолет БЕ-200, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Мостовском районе в целях мониторинга лесопожарной обстановки применяются беспилотные летательные аппараты, - добавили в ведомстве.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- «01» - единый номер пожарных и спасателей с городского телефона;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU