В Новороссийске скончался еще один пострадавший при пожаре на нефтебазе
В Новороссийске СК возбудил уголовное дело по факту пожара, произошедшего утром 7 ноября 2019 года на промышленной площадке одного из предприятий города, в результате которого пострадали 6 человек (ч.1 ст.109 УК РФ).
Напомним, в четверг, 7 ноября, на территории нефтебазы вспыхнул пожар. Возгорание было зафиксировано в резервуаре подземного хранения нефтепродуктов.
По версии следствия, оно могло произойти во время производства сварочных работ. В результате пострадали 6 человек в возрасте от 22 до 35 лет. Они были доставлены в больницу города. В лечебном учреждении скончались 22-летний и 28-летний мужчины. Четверо пострадавших продолжают получать необходимое лечение.
- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Будут установлены все обстоятельства, а также причины произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU