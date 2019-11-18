СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-18T11:08:47+03:00

В Новороссийске скончался еще один пострадавший при пожаре на нефтебазе Фото: Архив "КП"

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В Новороссийске СК возбудил уголовное дело по факту пожара, произошедшего утром 7 ноября 2019 года на промышленной площадке одного из предприятий города, в результате которого пострадали 6 человек (ч.1 ст.109 УК РФ).

Напомним, в четверг, 7 ноября, на территории нефтебазы вспыхнул пожар. Возгорание было зафиксировано в резервуаре подземного хранения нефтепродуктов.

По версии следствия, оно могло произойти во время производства сварочных работ. В результате пострадали 6 человек в возрасте от 22 до 35 лет. Они были доставлены в больницу города. В лечебном учреждении скончались 22-летний и 28-летний мужчины. Четверо пострадавших продолжают получать необходимое лечение.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Будут установлены все обстоятельства, а также причины произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU