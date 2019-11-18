В Мостовском районе в массовом ДТП погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-18T11:22:28+03:00

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17 ноября в 19:50 на автодороге подъезд к Майкопу от М-29 «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Опель Вектра» ехал в сторону Лабинска. Во время обгона он столкнулся с «Хендай Солярис», а после с машиной марки «Лада Калина».

- В результате на месте аварии погибли водители «Опель Вектра» и «Лада Калина». 50-летний пассажир «Опель Вектра» и 25-летняя женщина из «Лады Калины» с травмами были госпитализированы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU