У жителя Кущевского района нашли стеклянную банку с марихуаной

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-18T11:54:50+03:00

У жителя Кущевского района полицейские нашли дома стеклянную банку с марихуаной Фото: Архив "КП"

Ему грозит до трех лет тюрьмы

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Сотрудники Кущевского района проверили дом одного из местных жителей. В жилище у ранее судимого 53-летнего мужчины полицейские нашли стеклянную банку с растительной массой серо-зеленого цвета.

- Проведенная экспертиза установила, что это марихуана общей массой около 55 граммов. Мужчина пояснил полицейским, что хранил запрещенное вещество для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, в Туапсе полицейские задержали мужчину с поддельным паспортом. Он вклеил свое фото в чужой документ.

ИСТОЧНИК KP.RU