У жителя Кущевского района нашли стеклянную банку с марихуаной
Сотрудники Кущевского района проверили дом одного из местных жителей. В жилище у ранее судимого 53-летнего мужчины полицейские нашли стеклянную банку с растительной массой серо-зеленого цвета.
- Проведенная экспертиза установила, что это марихуана общей массой около 55 граммов. Мужчина пояснил полицейским, что хранил запрещенное вещество для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Напомним, в Туапсе полицейские задержали мужчину с поддельным паспортом. Он вклеил свое фото в чужой документ.
ИСТОЧНИК KP.RU