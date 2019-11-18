Богдан Карайчич: Все мысли об игре «Локомотива-Кубани» во Франции

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-18T11:52:23+03:00

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«Локомотив-Кубань» выиграл свой первый матч после отставки главного тренера Луки Банки. В Краснодаре был бит эстонский «Калев» со счетом 87:63. Руководил командой сербский специалист Богдан Карайчич, который входит в тренерский штаб команды с прошлого сезона, а до этого работал тренером-скаутом «красно-зеленых».

- В последних матчах из-за неудачных концовок у нас были проблемы с уверенностью, но сегодня мы действовали достаточно слаженно и не теряли концентрацию. Не могу сказать, что это исключительно моя заслуга, но сегодня мы сыграли несколько новых вариантов защиты, в частности в третьей четверти, и это дало возможность провести хороший отрезок, - сказал Карайчич после матча с «Калевом».

И Богдан Карайчич и новичок клуба Миндаугас Кузьминскас отметили роль болельщиков «Баскет-Холла» в этой победе. Но теперь все мысли тренерского штаба и игроков о предстоящей игре Еврокубка с «Лиможем», где у «Локо» нет права на ошибку и не будет домашней поддержки.

Матч во Франции состоится 20 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

КСТАТИ

35-летний сербский специалист Богдан Карайчич работал в датском баскетболе. С 2009 по 2011 год он был ассистентом тренера в клубе «Хоршлом», а затем возглавил команду. Под его руководством «Хоршлом» добирался до полуфинала внутреннего чемпионата и финала Кубка Дании.

С 2013 по 2016 год тренировал датский «Нествед», с которым дважды играл в полуфинале датской лиги. В 2014 году был приглашен на Матч всех звезд в качестве ассистента главного тренера.

Начиная с 2011 года, работал со сборными Дании U20 и U18. В сезоне 2013/2014 возглавил U18 в качестве главного тренера. В сезоне 2017/18 работал в «Локомотиве-Кубань» тренером-скаутом, а в сезоне 2018/19 стал ассистентом главного тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU