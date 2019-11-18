Выставочный комплекс «Атамань» стал призером в финале конкурса Russian Event Awards

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-18T12:07:19+03:00

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С 15 по 17 ноября в Самаре прошел финал всероссийского конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

- Члены совета оценили более 250 проектов из 51 региона России, а также Латвии и Белоруссии. Выставочный комплекс «Атамань» занял 2 место в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Премия проводится в виде конкурса среди организаторов событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня. Всего было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU