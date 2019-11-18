В Брюховецком районе водитель легковушки сбил парня

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-18T12:22:32+03:00

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17 ноября около 18:00 в станице Брюховецкой произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем автомобиля марки «Хендай Акцент» сбил 19-летнего парня, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек скончался до приезда скорой помощи.

- Выяснилось, что водитель автомобиля был пьян. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Мостовском районе в массовом ДТП погибли два человека. Еще два участника аварии получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU