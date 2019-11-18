2019-11-18T12:32:24+03:00
Происшествия

В Каневском районе сотрудник Росрыболовства получал взятки от браконьеров

Также он обвиняется в незаконной добыче водных ресурсов на сумму 490 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Каневском районе сотрудник Росрыболовства получал взятки от браконьеровВ Каневском районе сотрудник Росрыболовства получал взятки от браконьеровФото: Архив "КП"
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На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении государственного инспектора Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он обвиняется в двух эпизодах получения взятки в значительном размере за незаконное бездействие (ч.3 ст.290 УК РФ), трех эпизодах мелкого взяточничества (ч.1 ст.291.2 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) и незаконной добыче биологических ресурсов (ч.3 ст.256 УК РФ).

- В июле 2017 года сотрудник Росрыболовства получал взятки от браконьеров. Посредником был 41-летний местный житель, через которого злоумышленники передавали 5 тысяч рублей. В результате обвиняемый получил от браконьеров взятки в размере от 10 до 30 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также сам инспектор с 1 по 20 марта незаконно добыл водные биологические ресурсы, причинив ущерб на сумму свыше 490 тысяч рублей.

Сопровождение по уголовному делу осуществляли оперативные сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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