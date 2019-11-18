2019-11-18T13:10:35+03:00
Происшествия

В Каневском районе женщина воровала из магазина алкоголь и продукты

Она возвращалась в один и тот же супермаркет несколько раз
Александра ПОДУШКО
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В Каневском районе женщина воровала из магазина алкоголь и продуктыВ Каневском районе женщина воровала из магазина алкоголь и продуктыФото: Архив "КП"
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В дежурную часть полиции Каневского района обратилась управляющая одного из сетевых магазинов. Она рассказала, что при проведении ревизии выявила недостачу. Не было более 10 бутылок дорогостоящего алкоголя и ряда продуктов.

- Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, а также изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что злоумышленница неоднократно приходила в магазин, где воровала продукты и алкоголь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вскоре задержали 33-летнюю местную жительницу. В отношении женщины завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, у жителя Кущевского района нашли стеклянную банку с марихуаной. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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