СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-18T13:10:35+03:00

В Каневском районе женщина воровала из магазина алкоголь и продукты Фото: Архив "КП"

Она возвращалась в один и тот же супермаркет несколько раз

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В дежурную часть полиции Каневского района обратилась управляющая одного из сетевых магазинов. Она рассказала, что при проведении ревизии выявила недостачу. Не было более 10 бутылок дорогостоящего алкоголя и ряда продуктов.

- Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, а также изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что злоумышленница неоднократно приходила в магазин, где воровала продукты и алкоголь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вскоре задержали 33-летнюю местную жительницу. В отношении женщины завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, у жителя Кущевского района нашли стеклянную банку с марихуаной. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU