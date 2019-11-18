В Каневском районе женщина воровала из магазина алкоголь и продукты
В дежурную часть полиции Каневского района обратилась управляющая одного из сетевых магазинов. Она рассказала, что при проведении ревизии выявила недостачу. Не было более 10 бутылок дорогостоящего алкоголя и ряда продуктов.
- Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, а также изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что злоумышленница неоднократно приходила в магазин, где воровала продукты и алкоголь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Вскоре задержали 33-летнюю местную жительницу. В отношении женщины завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до двух лет тюрьмы.
Напомним, у жителя Кущевского района нашли стеклянную банку с марихуаной. Ему грозит до трех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU