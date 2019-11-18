В Новый год с новой квартирой

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-18T14:28:47+03:00

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Новый год - пора самых удивительных чудес! А когда простая магия чисел обещает сделать чудесной всю вашу последующую жизнь, то и ждать их начинаешь гораздо охотнее. Сегодня, 18 ноября, ГК “ЮгСтройИнвест” объявила о запуске новой удивительной акции - скидки на квартиры в самом любимом краснодарцами районе “Губернский” достигнут 220 000 рублей в честь наступающего 2020 года.

По информации, предоставленной застройщиком, приобрести свое комфортное жилье по праздничной цене все желающие смогут с 18 ноября по 15 января. Квартиры “Губернского” сдаются с отделкой, которая носит название “white box” - предчистовая с белыми ровными стенами. А это - еще один весомый пункт в статью экономии бюджета молодой семьи.

Постоянные привлекательные скидки и акции - не единственное, чем “Губернский” покоряет все новых и новых жильцов. Разнообразная инфраструктура, благоустроенные дворы и настоящая забота о своих новоселах - три столпа, которыми “ЮгСтройИнвест” наделяет каждый из своих районов. Так, в “Губернском” простирается более трех гектаров живописных аллей с зонами отдыха и барбекю, во дворах - спортивные и игровые площадки, есть современная школа на 1550 мест и два детских сада на 280 и 300 мест, охраняемые парковки. Также в распоряжении всех жильцов крытый тренажерный зал, воркаут-площадка, роллердром и первая в Прикубанском округе специализированная площадка для выгула собак.

«ЮгСтройИнвест» – один из ведущих застройщиков страны. Вот уже 16 лет он успешно возводит современные и функциональные микрорайоны в трех регионах России – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае, сделав по-настоящему счастливыми более 150 000 семей!