2019-11-18T16:15:51+03:00
Общество

В Краснодаре водозаборы на Гидрострое превратят в стрит-арт объекты Николаевского бульвара

Главный архитектор краевого центра представила эскизный проект
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Проект Николаевского бульвара в Краснодаре Фото: krd.ruПроект Николаевского бульвара в Краснодаре Фото: krd.ru
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В Краснодаре презентовали эскизный проект Николаевского бульвара в микрорайоне Гидростроителей. Масштабное обновление зеленой зоны может начаться в 2021 году после того, как окончательный проект согласуют с жителями района и утвердят. Они уже высказали пожелание сохранить существующую естественность и сделать там пешеходные аллеи и велодорожку.

Архитекторы предложили использовать также четыре водозабора, которые находятся в первой очереди бульвара.

Видеоверсия презентации концепции благоустройства Николаевского бульвара.

- Вокруг каждого водозабора есть пергола, на которой люди будут сидеть. То есть каждый такой водозабор превращается в стрит-арт объект. У нас вокруг каждого водозабора есть какая-то тематика. Например, это зона для тренировки собак, это зона искусства, где у нас будет кинотеатр, это детская зона и это спортивная зона. И все эти зоны объединяет между собой такая река из многолетников и злаков, - рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

Вдоль улицы Артезианской планируются зоны активностей: кинотеатр, арт-объекты, площадка для стрибола, а также детская площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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