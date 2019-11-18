2019-11-18T15:54:41+03:00
Общество

Орлята создадут новые туристические маршруты России

Во Всероссийском детском центре проходит программа социально-педагогической направленности «Россия: люди, города, события»
Иван ЕГОРОВ
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В проекте участвуют 170 ребят 11-16 лет из 17 регионов страны, лидеры школьного самоуправления и активисты детских общественных организаций, увлекающиеся краеведческой деятельностью.

Программа проходит в форме игровой модели «Туристическая кампания». Участвуя в тематических делах, конкурсах и мастер-классах, юные краеведы изучают историю и достопримечательности регионов России, обсуждают вопросы, связанные с сохранением и продвижением малоизвестных, но значимых мест, знакомятся с известными маршрутами страны и определяют основные туристические направления.

«Каждый регион нашей страны обладает колоссальным потенциалом развития внутреннего туризма. Задача орлят - изучить эти возможности, разработать проекты по их продвижению, привлечь внимание россиян к уникальным объектам своей малой Родины. Используя знания, которые ребята получат на смене, они смогут претворить свои идеи в жизнь по возвращению домой», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Ключевым этапом обучения станет работа проектных групп по направлениям экологического, культурного, исторического, спортивного, научного и технического туризма. На занятиях ребята узнают особенности составления маршрутов по таким местам как заповедники, национальные парки, объекты культурного наследия, места исторических сражений, образовательные организации и промышленные предприятия.

Результатом работы орлят станут проекты туристических и краеведческих маршрутов, которые ребята представят на итоговой презентации смены.

Все участники получат сертификаты, а авторы самых интересных разработок будут награждены дипломами.

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