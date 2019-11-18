Охотник ранил жителя экопоселения на Кубани за замечание и застрелился сам
В Северском районе Краснодарского края сегодня, 18 ноября, произошла трагедия. В одном из экопоселений охотник расстрелял машину местного жителя за замечание, что охотиться в этой местности нельзя.
- Пуля пролетела чуть выше моей головы, - рассказывает мужчина.
По его словам, он вышел из дома на звуки выстрелов, увидел троих вооруженных людей. Они были пьяны и пытались наводить прицел на пролетающую дичь.
Местный житель попытался остановить их, сделав замечание. Но получил только картечь в ответ.
Когда мужчина с ружьем увидел, что его визави истекает кровью, решил, что убил его.
Есть информация, что стрелявший покончил с собой. В какой момент это произошло, сейчас выясняют следователи.
- Сейчас проводится проверка по данному факту. Выясняются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали происшествие в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Между тем, угрозы жизни пострадавшему местному жителю нет. Его ранили в ногу.
По словам местных жителей, их война с охотниками - давняя. Граница охотугодий проходит по территории поселения и подобная трагедия была лишь делом времени.
СПРАВКА "КП"
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ИСТОЧНИК KP.RU