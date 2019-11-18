2019-11-18T16:47:36+03:00
Происшествия

Охотник ранил жителя экопоселения на Кубани за замечание и застрелился сам

Инцидент произошел в Северском районе
Евгения ОСТРАЯ
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Рана у местного жителя опасений у медиков не вызывает. Фото: instagram.com/alexeytkachenkovРана у местного жителя опасений у медиков не вызывает. Фото: instagram.com/alexeytkachenkov
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В Северском районе Краснодарского края сегодня, 18 ноября, произошла трагедия. В одном из экопоселений охотник расстрелял машину местного жителя за замечание, что охотиться в этой местности нельзя.

- Пуля пролетела чуть выше моей головы, - рассказывает мужчина.

По его словам, он вышел из дома на звуки выстрелов, увидел троих вооруженных людей. Они были пьяны и пытались наводить прицел на пролетающую дичь.

Местный житель попытался остановить их, сделав замечание. Но получил только картечь в ответ.

Когда мужчина с ружьем увидел, что его визави истекает кровью, решил, что убил его.

Есть информация, что стрелявший покончил с собой. В какой момент это произошло, сейчас выясняют следователи.

- Сейчас проводится проверка по данному факту. Выясняются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали происшествие в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Между тем, угрозы жизни пострадавшему местному жителю нет. Его ранили в ногу.

По словам местных жителей, их война с охотниками - давняя. Граница охотугодий проходит по территории поселения и подобная трагедия была лишь делом времени.

СПРАВКА "КП"

"Ведруссия" - это поселение родовых поместий в Краснодарском крае.

- На просторах нашего огромного поселения нашли свой дом разные семьи и все они объединены одним порывом — изменять к лучшему пространство вокруг себя, живя в любви и по совести, - гласит приветственное слово на сайте поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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