2019-11-18T16:53:37+03:00
Общество

Курсант «Ушаковки» победил в Первенстве России по дзюдо

Теперь Валерий Ендовицкий в национальной сборной
Иван ЕГОРОВ
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Валерий Ендовицкий. Фото: ГМУ им. адмирала Ф.Ф. УшаковаВалерий Ендовицкий. Фото: ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова
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Курсант ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова Валерий Ендовицкий победил в Первенстве России по дзюдо и вошел в состав национальной сборной. До этого никто из новороссийцев не выигрывал «золото» Первенства. Соревнования прошли с 14 по 18 ноября в Красноярске, собрав свыше 600 сильнейших атлетов страны. На пути к финалу Валерий одержал пять ярких побед над спортсменами из Оренбурга, Алтайского края, Чечни, Белгородской и Тюменской области. В решающем поединке наш спортсмен эффектным броском га «иппон» не оставил шансов борцу из Ингушетии Юнусу Аксагову.

По словам тренера Дениса Ружицкого, этот спортивный год для Валерия Ендовицкого складывается очень удачно. Летом он побеждал на Кубке Европы в Чехии, в октябре в составе сборной страны он стал серебряным призером мирового чемпионата.

- Конечно, мы настраивались на победу в российском Первенстве. Понимали, что до нас из Новороссийска еще никто не выигрывал «золото», поэтому не могли подкачать, - говорит тренер. - Очень важно, что благодаря этой победе Валера вошел в состав национальной команды для участия в Кубке Европы с последующим отбором на европейское Первенство. Но это уже будет в следующем году, а пока можно немного выдохнуть.

Кстати, Валерий Ендовицкий отличник не только в спорте, но и в учебе. Учится на факультете эксплуатации водного транспорта и судовождения по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». Средний балл успеваемости – 4,7. Мечтает попасть на Олимпийские игры.

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