В Краснодаре появятся новые дороги

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-18T18:14:47+03:00

Об этом власти города говорили на встрече с местными жителями

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В Краснодаре прошла встреча представителей городских властей с жителями Восточно-Кругликовского микрорайона. Поднимался, в частности, вопрос строительства и ремонта дорог.

- В планах на 2020 год – строительство тротуара на въезде в поселок Плодородный — от ул. 40-летия Победы, а также окончание разработки проекта реконструкции ул. Домбайской — от ул. 1 Мая до ул. Героев-Разведчиков, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Если удастся получить финансирование, добавил мэр Евгений Первышов, то начнут работы по реконструкции ул. 40-летия Победы на участке от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Героев-Разведчиков. Здесь расширят проезжую часть до 5 полос, а также проложат ливневку, проложат тротуары, установят освещение и остановки общественного транспорта. Помимо этого, запланирована реконструкция дороги по Александровской — от ул. Букетной до ул. Константиновской.

Также планируется завершить проектирование планировки участков для прокладки трамвайной линии по ул. Красных Зорь — от ул. им. Достоевского до мкр. «Губернский».

ИСТОЧНИК KP.RU