В Краснодаре установят памятную доску Иосифу Кобзону
В Краснодаре 19 ноября пройдет торжественная церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Мероприятие начнется в 14:00 у дворца искусств «Премьера» по адресу ул. Стасова, 175.
- Иосиф Давыдович вместе с Леонардом Гатовым стоял у истоков Краснодарского творческого объединения «Премьера». В 1992 году Кобзон почетным гражданином краевой столицы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ТО «Премьера».
В Качестве почетных гостей на церемонии открытия мемориальной доски ждут вдову певца Нелли Кобзон и его сына Андрея, а также представителей городских и краевых властей. Артисты ТО «Премьера» исполнят песни из репертуара Иосифа Кобзона.
Напомним, выставочный комплекс «Атамань» стал призером в финале конкурса Russian Event Awards.
ИСТОЧНИК KP.RU