2019-11-18T17:34:42+03:00
Общество

В Краснодаре установят памятную доску Иосифу Кобзону

Решение об этом приняли депутаты Гордумы
Максим ОСОКИН
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В Краснодаре появится мемориальная доска Иосифу КобзонуВ Краснодаре появится мемориальная доска Иосифу КобзонуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Краснодаре 19 ноября пройдет торжественная церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Мероприятие начнется в 14:00 у дворца искусств «Премьера» по адресу ул. Стасова, 175.

- Иосиф Давыдович вместе с Леонардом Гатовым стоял у истоков Краснодарского творческого объединения «Премьера». В 1992 году Кобзон почетным гражданином краевой столицы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ТО «Премьера».

В Качестве почетных гостей на церемонии открытия мемориальной доски ждут вдову певца Нелли Кобзон и его сына Андрея, а также представителей городских и краевых властей. Артисты ТО «Премьера» исполнят песни из репертуара Иосифа Кобзона.

Напомним, выставочный комплекс «Атамань» стал призером в финале конкурса Russian Event Awards.

ИСТОЧНИК KP.RU

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