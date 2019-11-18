2019-11-18T17:58:36+03:00
Общество

В Краснодаре пациентка отсудила у клиники 500 тысяч рублей за некачественную пластическую операцию

Устранить последствия можно только хирургическим путем
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Суд стал на сторону пациенткиСуд стал на сторону пациентки
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В Краснодарском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу женщины, которой сделали некачественную пластическую операцию в частной клинике. После хирургического вмешательства пациентке стало только хуже.

- Истец ссылается на то, что услуги ответчиком оказаны некачественно, в результате чего здоровью истца был причинен вред, требующий проведения дополнительного лечения и исправления недостатков, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Претензии пациентки подтвердила медицинская экспертиза. Более того, в заключении указано, что устранить последствия можно только хирургическими методами.

В итоге суд постановил взыскать с клиники в пользу пациентки 449 500 рублей за причиненный вред здоровью и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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