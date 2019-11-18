На Кубани расширят список облагаемых курортным сбором населенных пунктов

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-18T18:23:43+03:00

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На Кубани с середины 2019 года проводится эксперимент по введению курортного сбора. В данный момент по 10 рублей в сутки платят туристы, которые приехали отдыхать в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях.

- С 2020 года запланировано введение курортного сбора для отдыхающих на территории Должанского, Ейского, Тенгинского и Туапсинского поселений, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С начала эксперимента в краевую казну поступило свыше 320 млн рублей. Это почти вполовину больше от запланированных показателей. Ожидается, что благодаря курортному сбору, в 2020 году таким образом удастся собрать не менее 200 млн рублей. Данные средства распределяются между заработавшими их муниципалитетами. Тратят их на благоустройство после консультаций с местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU