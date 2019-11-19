Жители Кубани стали меньше жаловаться президенту России Владимиру Путину

СЕГОДНЯ 07:19 2019-11-19T08:06:45+03:00

В 2019 году количество заявок уменьшилось на 20 процентов

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В департаменте внутренней политики Краснодарского края подсчитали число обращений жителей региона в различные органы власти. За девять месяцев 2019 года количество жалоб в администрацию президента России Владимира Путина снизилось на 20 процентов. Эксперты сравнивали цифры с тем же периодом прошлого года. На 8 процентов уменьшилось и общее число заявок в администрацию Кубани.

В ведомстве это связывают с тем, что в крае работает мобильная приемная губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. За девять месяцев в 11 районах она приняла 690 человек. Также было проведено более 180 видеоприемов.

Выяснилось, что жителей Кубани больше всего волнуют вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, строительством, социальной сферой, архитектурой, транспортом и дорожным хозяйством.

Напомним, в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара продолжат строительство соцобъектов. В 2020 году здесь начнут возведение школы и трех детсадов.

ИСТОЧНИК KP.RU