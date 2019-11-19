В Краснодаре благоустроили сквер «Памяти жертв фашизма»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-19T10:05:22+03:00

Это один из этапов подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в ВОВ

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В Музыкальном микрорайоне Краснодара благоустроили сквер «Памяти жертв фашизма». Здесь уложили тротуарную плитку, отремонтировали уличное освещение, сформировали газоны, высадили деревья и кустарники.

Глава города Евгений Первышов отметил, что благоустройство зеленой зоны - один из этапов подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказал директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк, сквер обновили за два месяца. Работы стартовали в середине сентября и завершились недавно.

- До конца апреля 2020 года капитально отремонтируют и сам мемориал «Памяти жертв фашизма». Всего к юбилею Победы в ВОВ в краевой столице приведут в порядок 34 памятников, - добавил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

- В этом году в Краснодаре привели в порядок сразу 9 скверов, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU