В Сочи работала подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков
В Сочи 29-летний местный житель изготавливал на съемной квартире наркотики. Полицейские совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю задержали парня.
- В его квартире нашли более 25 граммов порошкообразного вещества белого цвета. Согласно заключению эксперта, это мефедроном. Подозреваемый производил синтетический наркотик с целью его сбыта на территории Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему грозит до двадцати лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU