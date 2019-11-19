В Сочи работала подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-19T10:25:02+03:00

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В Сочи 29-летний местный житель изготавливал на съемной квартире наркотики. Полицейские совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю задержали парня.

- В его квартире нашли более 25 граммов порошкообразного вещества белого цвета. Согласно заключению эксперта, это мефедроном. Подозреваемый производил синтетический наркотик с целью его сбыта на территории Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему грозит до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU