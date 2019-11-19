Житель Гулькевичского района выплатил долг по алиментам сразу двум бывшим женам
Житель Гулькевичского района Краснодарского края погасил задолженность по алиментам более чем на полмиллиона рублей. Одной из своих бывших жен гражданин не выплатил 382 тысячи рублей, другой – 214 тысяч рублей.
Неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя неплательщик игнорировал. Тогда мужчину привлекли к административной ответственности предусмотренной ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), а затем арестовали его автомобиль.
- Вскоре мужчина пришел на прием к судебному приставу-исполнителю в сопровождении обеих взыскательниц. Прямо в кабинете он рассчитался с долгами перед женщинами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU