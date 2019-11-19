Житель Гулькевичского района выплатил долг по алиментам сразу двум бывшим женам

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-19T10:39:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Гулькевичского района Краснодарского края погасил задолженность по алиментам более чем на полмиллиона рублей. Одной из своих бывших жен гражданин не выплатил 382 тысячи рублей, другой – 214 тысяч рублей.

Неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя неплательщик игнорировал. Тогда мужчину привлекли к административной ответственности предусмотренной ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), а затем арестовали его автомобиль.

- Вскоре мужчина пришел на прием к судебному приставу-исполнителю в сопровождении обеих взыскательниц. Прямо в кабинете он рассчитался с долгами перед женщинами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU