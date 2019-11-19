2019-11-19T11:59:44+03:00
Происшествия

В Брюховецком районе пьяный мужчина ударил знакомого ножом в живот

Потерпевшего доставили в приемное отделение
Александра ПОДУШКО
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В Брюховецком районе пьяный мужчина ударил знакомого ножом в животВ Брюховецком районе пьяный мужчина ударил знакомого ножом в животФото: Архив "КП"
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В больницу Брюховецкого района поступил мужчина с проникающим ранением. Дежурная медсестра незамедлительно сообщила об этом в полицию.

Правоохранители установили личность потерпевшего и место его проживания. Выяснилось, что между ним и 68-летним местным жителем во время распития алкоголя произошел конфликт. Злоумышленник ударил ножом в живот знакомому.

- Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. На него завели дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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