Врачи в Краснодаре рассказали, как "поймать" рак легкого

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-19T11:36:42+03:00

Этот вид онкологии тяжело обнаружить, но можно, если знать симптомы

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Краснодарские врачи продолжают рассказывать о симптомах тяжелых болезней на странице в соцсети в рубрике "Здоровые советы". Если знать их, то можно вовремя "поймать" рак и спасти тем самым свою жизнь.

Многие из них можно перепутать с простой простудой. Речь идет о приступах кашля, проблемах с дыханием и болях в груди. Иногда при бронхиальном раке возможно появление кровавой мокроты.

Обычно о том, что у больного не банальная ОРВИ, а нечто более серьезное свидетельствует наличие таких признаков, как утренний кашель с выделением мокроты, кровохарканье, продолжительные бронхит, пневмония и другие инфекции нижних дыхательных путей, хрипота, боли в груди и в легких при дыхании, одышка при небольшой физической нагрузке, отек шеи и лица (нередко), лихорадка и ночная потливость, быстрая утомляемость.

Однако эти симптомы часто свидетельствуют и многих других заболеваниях. Поэтому не надо заниматься самолечением или паниковать. Просто обратитесь к врачу!

Кроме этого, здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек, вновь говорят медики, повысит устойчивость вашего организма к различным негативным воздействиям. Курить тоже теперь не модно.

ИСТОЧНИК KP.RU