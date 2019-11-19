В Новокубанском районе мужчина забил дядю до смерти деревянной палкой

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-19T11:32:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокубанском районе 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 63-летнему дяде, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Днем 10 августа мужчины со своими знакомыми выпивали алкоголь в одном из домов на улице Демьяна Бедного в Новокубанске. Родственники поссорились из-за того, что племянник вступился за сожительницу дяди.

- Они вышли на улицу, где в ходе ссоры обвиняемый избил мужчину деревянной палкой. После произошедшего он ушел, оставив пострадавшего на улице. Через некоторое время тело потерпевшего без признаков жизни обнаружил сосед, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый задержан, следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU