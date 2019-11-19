2019-11-19T11:32:28+03:00
Происшествия

В Новокубанском районе мужчина забил дядю до смерти деревянной палкой

Тело потерпевшего обнаружил его сосед
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новокубанском районе мужчина забил дядю до смерти деревянной палкойВ Новокубанском районе мужчина забил дядю до смерти деревянной палкойФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Новокубанском районе 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 63-летнему дяде, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Днем 10 августа мужчины со своими знакомыми выпивали алкоголь в одном из домов на улице Демьяна Бедного в Новокубанске. Родственники поссорились из-за того, что племянник вступился за сожительницу дяди.

- Они вышли на улицу, где в ходе ссоры обвиняемый избил мужчину деревянной палкой. После произошедшего он ушел, оставив пострадавшего на улице. Через некоторое время тело потерпевшего без признаков жизни обнаружил сосед, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый задержан, следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи на День города выступят Нюша и Маргарита Суханкина
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
В 2020 году в Краснодарском крае появится новая мера соцподдержки ветеранов
На территории Краснодарского края действуют два очага природных пожаров
В Краснодаре продолжается ямочный ремонт дорог
В Новороссийске неизвестный напал с ножом на девушку и скрылся
Врачи в Краснодаре рассказали, как "поймать" рак легкого
В краснодарском аэропорту отменили самолеты в Кишинев
В Брюховецком районе пьяный мужчина ударил знакомого ножом в живот
Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов страны по содействию развитию конкуренции
Житель Гулькевичского района выплатил долг по алиментам сразу двум бывшим женам
В Сочи работала подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков
В Краснодаре благоустроили сквер «Памяти жертв фашизма»