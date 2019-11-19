2019-11-19T12:02:04+03:00
Происшествия

В Новороссийске неизвестный напал с ножом на девушку и скрылся

Сейчас его разыскивает полиция
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске неизвестный напал с ножом на девушку и скрылсяВ Новороссийске неизвестный напал с ножом на девушку и скрылсяФото: Архив "КП"
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В Южном районе Новороссийска вечером 15 ноября в 19:20 на улице Героев Десантников неизвестный напал с ножом на девушку. Он нанес женщине 4 удара в спину, после выхватил сумку из рук и убежал.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводится комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фоторобот подозреваемого

Фоторобот подозреваемого

Также правоохранители со слов пострадавшей составили фоторобот преступника. Женщина сейчас находится в больнице.

Злоумышленник славянской внешности, на вид ему 35-40 лет, с густыми темными бровями и щетиной, высокого роста и спортивного телосложения, у него черные волосы средней длины. На нем была черная кожаная куртка с потертостями, спортивные штаны и ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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