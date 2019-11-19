В Краснодаре продолжается ямочный ремонт дорог

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-19T12:13:12+03:00

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В Краснодаре работы по ямочному ремонту идут на дорогах станицы Елизаветинской, поселка Плодородного, на улицах Центрального микрорайона, в Западном и Прикубанском округах. С конца октября до середины ноября были отремонтированы 22 участка улиц.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, масштабный ремонт проходит в станице Елизаветинской. Здесь привели в порядок несколько улиц, площадку около рынка на Степной. Также сделали дорогу до садоводческого товарищества «Криница».

- На сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства действует специальный раздел о ходе ямочного ремонта дорог в Краснодаре. Он создан по поручению главы города Евгения Первышова. Здесь оперативно размещается новая информация, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU