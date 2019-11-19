2019-11-19T14:46:32+03:00
Общество

В Законодательном Собрании Кубани рассказали о судьбе посёлка Сириус в Имеретинской низменности

Сейчас эта территория относится к Адлерскому району курорта
Иван Егоров
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Вокруг центра для одарённых детей «Сириус» сосредоточены объекты олимпийского наследия, стадион «Фишт», трасса «Формулы 1». Некоторое время назад, люди, живущие в окрестностях, предложили выделить территорию в отдельный населенный пункт. По мнению активистов это помогло бы адресно привлечь краевые и федеральные средства, за счёт которых можно решить широкий круг вопросов нового населенного пункта.

По мнению председателя Законодательного Собрания Кубани Юрия Бурлачко, инициатива жителей очень своевременна. Ведь территория стремительно развивается. Тем более, большинство жителей согласно специально проведённому референдуму, высказались «за» создание посёлка. В Законодательном собрании Кубани идею одобрили. И на уровне региона приняли решение создать новый населённый пункт. Сейчас документы по нему направлены в Москву, в Росреестр. Председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко отметил, что создание поселка – процесс многоэтапный. Росреестр проведёт необходимую по закону экспертизу. И только после этого материалы передадут в Правительство России. Кабинет министров и примет окончательное решение о присвоении наименования новой административно-территориальной единице.

В кубанском парламенте надеются на положительное решение Кабмина. По мнению Юрия Бурлачко, создание посёлка «Сириус» будет только способствовать адресному привлечению краевых и федеральных средств и направлению их на решение широкого круга вопросов нового населенного пункта. А органы местного самоуправления смогут более эффективно разрешать возникающие вопросы благоустройства, создавать все необходимые условия для сбалансированного развития территории, где проживают порядка 18 тысяч человек.

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