В Краснодаре мужчины под видом полицейских вымогали у местной жительницы деньги

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-19T14:05:22+03:00

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В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин в возрасте от 21 до 27 лет. Они обвиняются в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ).

В августе молодые люди решили совершить мошенничество. Они подошли к 15-летнему парню и представились полицейскими. Они начали ему угрожать, что посадят его за сбыт наркотиков. А после потребовали сообщить об этом матери.

Вечером того же дня женщина встретилась с обвиняемыми. Они, угрожая матери привлечением ее сына к ответственности, потребовали за его увод передать им 600 тысяч рублей. Об этом женщина сообщила в правоохранительные органы. 17 августа парней задержали сотрудники полиции при передаче денег.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU