2019-11-19T14:21:33+03:00
Общество

В Краснодаре установили 4 метеостанции

Они будут предупреждать об образовании наледи на дорогах
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В разных районах Краснодара установили 4 автоматические метеорологические станции. Техника способна спрогнозировать гололедицу на дорогах и предупредить городские службы, в каком районе автомагистрали нуждаются в обработке.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, на основе измерения и анализа нескольких параметров они будут выдавать прогноз по гололедице. Это будет сигналом для работы служб по обработке реагентами улиц, мостов, путепроводов.

- 4 автоматические метеорологические станции установили по улиц Северной через Щорса, на пересечении Тургенева и Калинина, Российской и Пригородной, а также на пересечении улицы Мачуги и Фадеева, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На каждом посту установлены специальные датчики для измерения температуры воздуха и асфальтобетонного покрытия, скорости ветра, влажности, количества осадков. На основе анализа этих данных приборы могут спрогнозировать ее появление.

Напомним, в Краснодаре на улице Длинной запретят стоянку автомобилей. Ограничение введут 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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