2019-11-19T14:40:22+03:00
Происшествия

В Динском районе водитель иномарки сбил двух мужчин

Один пешеход погиб
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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В Динском районе 18 ноября около 19:00 в районе 36-километра автодороги Калининская - Новотитаровская произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 50-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Ниссан» сбил двух мужчин. Они неожиданно вышли из-за стоящего на обочине автомобиля. На верхней одежде пешеходов отсутствовали светоотражающие элементы.

- В результате дорожно-транспортного происшествия один пешеход погиб, другого с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Крыловском районе в ДТП пострадали 4 подростка. Их с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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