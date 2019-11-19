В Крымском районе осудят хозяина клуба отдыха за несчастный случай с 16-летним спортсменом
В Крымском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 16-летнего молодого человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).
10 июля в Крымске мужчина арендовал участок с открытым бассейном. Обвиняемый не нанял профессионального работника, владеющего навыками спасения на воде и основами первой медицинской помощи. Поэтому возле бассейна не дежурил спасатель.
17 июля на прилегающей к территории клуба отдыха «Остров» проходила тренировка спортсменов, прибывших из Абинска. Во время перерыва 16-летний парень решил поплавать в бассейне. В его дыхательные пути попала вода, и он более 1 минуты находился под ее поверхностью.
- Отдыхающие вытащили на берег молодого человека, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Парня госпитализировали, ему была оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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