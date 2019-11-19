СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-19T14:55:57+03:00

В Крымском районе осудят хозяина клуба отдыха за несчастный случай с 16-летним спортсменом Фото: Архив "КП"

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В Крымском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 16-летнего молодого человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

10 июля в Крымске мужчина арендовал участок с открытым бассейном. Обвиняемый не нанял профессионального работника, владеющего навыками спасения на воде и основами первой медицинской помощи. Поэтому возле бассейна не дежурил спасатель.

17 июля на прилегающей к территории клуба отдыха «Остров» проходила тренировка спортсменов, прибывших из Абинска. Во время перерыва 16-летний парень решил поплавать в бассейне. В его дыхательные пути попала вода, и он более 1 минуты находился под ее поверхностью.

- Отдыхающие вытащили на берег молодого человека, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Парня госпитализировали, ему была оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU