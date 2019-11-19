Кубань практически исполнила задачи нацпроекта по экспорту сельхозпродукции

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-19T16:27:52+03:00

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В Краснодаре, в рамках открывшейся 19 ноября международной выставки «ЮГАГРО», обсудили исполнение краем нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По словам экспертов, увеличение поставок продукции АПК, в первую очередь, зависит от модернизации предприятий отрасли. Тем, кто готов эффективно представлять Кубань на международных рынках, краевые власти готовы оказывать поддержку.

- В 2019 году кубанские производители кондитерских изделий начали получать из региональной казны субсидии на закупку сырья. Помимо этого, выделяются средства из федерального и краевого бюджетов на мелиоративные работы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году Кубань уже экспортировала сельхозпродукции почти на 2 млрд долларов. Это более 80% от запланированного объема. Больше всего в другие страны продают зерновых культур, масложировой и готовой пищевой продукции.

Стоит добавить, что к 2024 году Регион должен продавать продукции АПК за рубеж не меньше, чем на 3,8 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU