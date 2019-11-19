В Кореновске коммунисты и советские офицеры открыли школьную Аллею Славы

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-19T17:07:11+03:00

Торжественная церемония была приурочена к 75-летию восстановления западной границы СССР и в честь предстоящего 75-летнего юбилея Победы

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На территории средней школы № 19 в Кореновске открыта Аллея Славы. Торжественная церемония была приурочена к 75-летию восстановления западной границы СССР и в честь предстоящего 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Аллея и мемориал на ней были созданы силами Общественной организации ветеранов-пограничников «Пограничное братство», которую возглавляет коммунист, председатель местного отделения Союза Советских офицеров Кубани А.А. Харченко.

На гранитном камне закреплена мраморная плита с надписью: «Всем выпускникам СОШ №19, отдавшим жизнь за Родину».

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации района, ветеранов-чернобыльцев, ветеранов-афганцев и другие выпускники школы, юные друзья пограничников и юнармейцы.

Активистам «Пограничного братства» – за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи – вручены почетные грамоты и благодарности – от Погрануправления по Краснодарскому краю, от администрации и районного Совета ветеранов.