Депутат городской Думы Краснодара Сергей Вальтер высоко оценил деятельность «Краснодар Водоканала»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-19T17:16:32+03:00

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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает реконструкцию крупнейшего в столице Кубани комплекса очистных сооружений канализации № 2 (ОСК-2) в районе ст. Елизаветинской. Мероприятия направлены на обеспечение надежности систем водоотведения и улучшение экологической обстановки в регионе. После завершения работ ОСК-2 увеличит мощность и качество очистки сточных вод.

В рамках рабочей встречи объект посетил депутат городской Думы Краснодара, секретарь комитета по строительству, промышленности, транспорту, связи и охране окружающей среды, руководитель проекта партии «Единая Россия» «Эко-Краснодар» Сергей Вальтер.

«Очень важно то, что одной из приоритетных целей в реализации проекта по реконструкции ОСК-2 является борьба с загрязнением окружающей среды. С момента ввода в эксплуатацию очистных сооружений, требования к качеству очистки сточных вод значительно ужесточились, а также многократно увеличилась концентрация загрязнений сточных вод, поступающих от абонентов. После завершения всех этапов работ, качество очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Кубань, существенно возрастет, что положительно отразится на экологическом состоянии бассейна реки Кубань», - отметил Сергей Вальтер.

Как рассказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Герасим Родин, головной комплекс очистных сооружений построен и введен в эксплуатацию в 1982 г. И сейчас проводятся первые масштабные работы по модернизации с момента ввода его в эксплуатацию. Фактическая производительность ОСК-2 составляет 150 – 160 тыс. кубометров воды в сутки. После реконструкции мощность сооружений увеличится почти в два раза и составит 275 тыс. кубометров.

Модернизация ОСК-2 будет проводиться поэтапно, в течение шести лет, при этом - без остановки функционирования комплекса. Общая стоимость реконструкции ОСК-2 составит более 3,6 млрд рублей.

Главный инженер краснодарского водоканала отметил, что на сегодняшний день завершено строительство иловых площадок размером 4 га, на которых будут храниться и впоследствии утилизироваться твердые иловые осадки, полученные после очистки стоков. Продолжается реконструкция главной канализационной станции (ГКНС), предназначенной для подъема на ОСК-2 стоков, поступающих со всех районов города. В процессе замены насосного оборудования число насосов на ГКНС увеличится в два раза - с трех до шести.

В рамках встречи Сергей Вальтер также посетил водопроводно-насосную станцию ООО «Краснодар Водоканал» на ул. Рылеева, снабжающую водой жителей центральной части города и Краснодарского президентского кадетского корпуса. На станции установлено современное высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее максимальную энергоэффективность, а также внедрены передовые методы управления и автоматизации.

Для бесперебойной работы объекта специалисты проведи реконструкцию ВНС, включающую ремонт четырех резервуаров чистой воды объемом по 500 кубометров, установку пяти частотных регуляторов, замену пяти насосных агрегатов и монтаж новой электролизной установки.