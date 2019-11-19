Кубанские полицейские помогли пенсионеру, получившему травму

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-19T17:45:15+03:00

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В станице Ахтанизовской Темрюкского района 65-летний мужчина получил травму во время сварочных работ. В результате, сильно пострадала его нога.

- Находившиеся на службе полицейские Денис Гапеев и Дмитрий Борисов услышали громкий хлопок, а затем увидели, как из двора одного из домов идет дым. Прибыв на место происшествия они узнали от находившейся рядом женщины, что ее 65-летний муж изготавливал инструмент при помощи сварочного аппарата. Внезапно раздался взрыв, который сильно повредил его ногу, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские оказали пострадавшему доврачебную помощь, наложив жгуты и остановив кровотечение, а затем передали пострадавшего прибывшим сотрудникам бригады Скорой помощи.

Как показало проведенное расследование, в ходе сварочных работ потерпевший использовал в качестве части изготавливаемого инструмента снаряд времен ВОВ. По словам мужчины, он нашел его на своем участке три года назад.

Врач-реаниматолог центральной районной больницы, куда доставили мужчину, поблагодарил полицейских за грамотные действия и спасение жизни пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU