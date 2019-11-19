Кубанские аграрии приобрели сельхозтехники более, чем на 9 млрд рублей

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-19T18:43:18+03:00

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На Кубани в 2019 году аграрии получили субсидий на приобретение сельхозтехники более чем на 9 млрд рублей. Эти деньги направили на закупку 2300 специализированных машин. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в рамках открывшейся сегодня в Краснодаре международной выставки «ЮГАГРО».

- В 2019 году предприятия региона выпустили почти 3 тысячи единиц сельхозтехники. Более 200 машин отправили на экспорт. Сейчас в России более половины от всех продающихся борон выпущены на Кубани, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что в регионе разработали собственные меры поддержки сельхозпроизводителей. В частности, предложено изменить законодательство и разрешить заправку сельхозтехники прямо в поле.

В данный момент на кубанских полях работают свыше 28,5 тысяч тракторов, почти 7 тысяч зерноуборочных, около 600 кормоуборочных и более 500 свеклоуборочных комбайнов.

ИСТОЧНИК KP.RU