В Крымском районе получили новое медицинское оборудование

СЕГОДНЯ 21:09 2019-11-19T21:09:34+03:00

В этом году закуплено 785 единиц нового медоборудования

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В паллиативное отделение Варениковской больницы, что в Крымском районе, поступило новое медицинское оборудование.

– Для обеспечения доступности и качества оказания паллиативной медпомощи в амбулаторных условиях приобретены два механических инсуффлятора-аспиратора, – сообщают в региональном министерстве здравоохранения.

Проще говоря, отделение получило медицинские откашливатели, которые используют для удаления мокроты из дыхательных путей пациентов.

Закупка нового оборудования стала возможной благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Его финансирование на Кубани в этом году составляет 3,9 млрд рублей, часть из них направлена на приобретение 785 единиц медоборудования для больниц края.

ИСТОЧНИК KP.RU