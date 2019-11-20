2019-11-20T08:07:21+03:00
Звезды

В Краснодаре откроется выставка живописи и графики «По мотивам»

Проект продлится с 23 ноября по 1 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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В Краснодаре в выставочном зале изобразительных искусств откроется выставка живописи и графики «По мотивам». Проект продлится с 23 ноября по 1 декабря.

- Концепция выставки сосредоточена на мировосприятии художников, их переживаниях и ощущениях. Главная идея – глубокое эмоциональное вовлечение автора в свою работу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Художники переносят на холст свои впечатления, свою интерпретацию понравившихся книг, фильмов, песен. При этом картина не выступает полной копией оригинала или иллюстрацией к нему.

На площадке краевого выставочного зала изобразительных искусств будет представлено более 60 работ молодых художников Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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