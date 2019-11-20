В Краснодаре прошли соревнования по современному пятиборью
В Краснодаре прошли соревнования по современному пятиборью в дисциплинах «троеборье» и «двоеборье».
- Участникам соревнований очень повезло с погодными условиями. В состязаниях у троеборцев приняли участие 23 спортсмена, а в турнире двоеборцев за награды боролись 136 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.
В троеборье соревнуются в плавании и комбайне, а двоеборье состоит из бега и плавания.
По итогам первенства все награды завоевали спортсмены из Краснодара. В церемонии награждения принимал участие двукратный призер чемпионатов мира, обладатель Кубка Европы, мастер спорта международного класса Олег Булгаков, а также его тренер, заслуженный тренер РСФСР Евгений Горишняк.
ИСТОЧНИК KP.RU