Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края обвиняется в превышении должностных полномочий

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-20T10:12:08+03:00

Был причинен ущерб на сумму более 304 миллионов рублей

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Заместителю министра природных ресурсов Краснодарского края предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Мужчина нарушил условия проекта освоения лесов Сочинского национального парка. Это он сделал при заключении договоров купли-продажи зеленых насаждений. Заготовка древесины на данных лесных участках не предусмотрена. Также был нарушен режим особой охраны природных комплексов и объектов.

- В результате указанных действий причинен ущерб на сумму более 304 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Подозреваемый отстранен от занимаемой должности, на его имущество, стоимостью свыше 2 миллионов рублей, наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Также прокуратурой края в адрес указанного суда направлено исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

ИСТОЧНИК KP.RU