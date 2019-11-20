В Анапе после вмешательства межрайонной прокуратуры построили детский сад

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-20T10:36:39+03:00

В октябре он был передан в муниципальную собственность

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В Анапе прокуратура проверила соблюдение законодательства об образовании. Подрядчик, осуществляющий возведение многоэтажки в микрорайоне «Заря», не исполнял обязательства по строительству детского сада.

Анапский городской суд удовлетворил исковые требования межрайонного прокурора, признав бездействие администрации незаконным. Также он обязал мэрию заключить с застройщиком ООО «Торговый дом «АСТЭ» инвестиционный контракт на строительство детского сада.

- В результате учреждение на 160 мест возвели. В октябре 2019 года сад передали в муниципальную собственность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас в дошкольное учреждение ходят более 80 детей, которым обеспечены комфортные и безопасные условия пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU