2019-11-20T10:36:39+03:00
Общество

В Анапе после вмешательства межрайонной прокуратуры построили детский сад

В октябре он был передан в муниципальную собственность
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: прокуратура Краснодарского краяФото: прокуратура Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Анапе прокуратура проверила соблюдение законодательства об образовании. Подрядчик, осуществляющий возведение многоэтажки в микрорайоне «Заря», не исполнял обязательства по строительству детского сада.

Анапский городской суд удовлетворил исковые требования межрайонного прокурора, признав бездействие администрации незаконным. Также он обязал мэрию заключить с застройщиком ООО «Торговый дом «АСТЭ» инвестиционный контракт на строительство детского сада.

- В результате учреждение на 160 мест возвели. В октябре 2019 года сад передали в муниципальную собственность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас в дошкольное учреждение ходят более 80 детей, которым обеспечены комфортные и безопасные условия пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24